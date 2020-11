Poder Judicial busca reducir trámites presenciales

Hasta un 80% pudiera reducir la realización de trámites presenciales en el Poder Judicial con la digitalización de procedimientos, indicó la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura.

La presidenta del Poder Judicial explicó que por el momento, solamente los juicios laborales contarán con expediente digital debido a que en el resto de los procedimientos se requiere una adecuación legislativa en materia procesal civil, "no podemos nosotros legislar, sino que tiene que ser el Congreso de la Unión, y mientras no nos autoricen a que esos trámites ya se puedan llevar a cabo por medio de firma electrónica, no lo podríamos hacer".

Soledad De marzo a la fecha, 348 caso de violencia ha atendido la UAVI

Señaló que mientras ello ocurre, el Poder Judicial avanza en lo que se refiere a la firma digital, además de que ya se trabaja en otros proyectos con los que ciertos trámites podrán realizarse en línea; "ya nada más es cuestión de hacer las adecuaciones técnicas, y de presupuesto, en caso de que no salga este año, a más tardar para enero".

García López indicó que la intención es optimizar recursos para que la inversión sea mínima, y a la vez, tener el beneficio de que se agilicen los trámites en el Poder Judicial; manifestó que con la digitalización de los procedimientos, se puede disminuir hasta un 80% la realización de trámites presenciales. Por lo pronto, sólo la materia laboral se trabajará con expediente electrónico, puesto que ya contaba con autorización.

Te puede interesar esta nota: No se tiene contemplado implementar en lo inmediato una Ley Seca en San Luis Potosí