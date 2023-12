Pocas empresas en SLP, certificadas para proveer a trasnacionales

Son muy pocas las empresas locales que se han certificado para ser proveedoras de grandes transnacionales instaladas en la Zona Industrial, esto pese a que hay apoyo del Ayuntamiento y del Clúster Automotriz para que lo hagan, señaló Jaime Chalita Zarur, director de Desarrollo Económico de la Capital.

El funcionario municipal indicó que en San Luis Potosí hay alrededor de 44 mil unidades económicas, pero muy pocas han hecho el proceso de certificación para ser proveedoras de las transnacionales que han llegado a la ciudad, en lo cual han influido diversos factores, por ejemplo, que no están formalmente establecidas, que no tienen digitalizados sus procesos, y no tienen procesos de calidad, aunado a que existe la idea errónea de que las transnacionales sólo consumen metales o derivados, “la Zona Industrial consume bienes, servicios y muchas cosas”.

Mencionó que por ejemplo, en la segunda Feria de la Proveeduría se impulsó la certificación de Pequeñas y Medianas Empresas, y de 24 que se inscribieron, solamente ocho lo completaron, “unas ni siquiera pasaron la primera etapa simplemente por el pago”.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

Explicó que el Clúster Automotriz y el Ayuntamiento apoyan a las empresas para que se certifiquen, este proceso lo realiza una empresa independiente y tiene un costo de 25 mil pesos, de los cuales el Clúster aporta 7 mil 500, el Ayuntamiento otros 7 mil 500, y a las empresas corresponde los 10 mil restantes, “que realmente es barato”.

En ese sentido, indicó que hace falta que los pequeños empresarios pierdan el miedo a la certificación y se decidan a hacerlo, para lo cual pueden tener acompañamiento de la autoridad municipal, “los llevamos de la mano para que logren el cometido”.

Chalita Zarur destacó que actualmente San Luis Potosí ocupa el séptimo lugar en el país en materia de nearshoring, cuando pudiera ubicarse en una mejor posición, pero “no podemos competir si no hay decisión de las empresas establecidas en San Luis Potosí”.