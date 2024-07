Poca promoción de Fenapo y posible salida de Machinena preocupa a sector hotelero de SLP

Hay reservas en el sector hotelero respecto a las cifras que se pudieran obtener durante la temporada vacacional de verano, reconoció Rafael Armendáriz Blázquez, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM).

El líder del sector hotelero en San Luis Potosí, señaló que si bien el sector trata de mantenerse optimista ante la temporada vacacional de verano que recién comenzó, hay factores que pudieran influir de manera negativa.

Como ejemplo de ello mencionó que a pesar de que la Feria Nacional Potosina (Fenapo) es un importante atractivo en esta temporada, la promoción de la misma debe realizarse en tiempo y forma.

En ese sentido indicó que hasta ahora "no he visto nada (de promoción)", pues aunque se dice que hace poco hubo una visita a Zacatecas para promover el evento ferial, no se sabe si fue ante medios de comunicación, agencias de viajes, mayoristas o qué sector.

A ello se suma el posible relevo de Juan Carlos Machinena Morales en la Secretaría de Turismo en pleno inicio de la temporada vacacional, "por eso pedimos una persona especializada en el sector, y que entre sabiendo cuáles son las temporadas (para atraer visitantes), y hacer del turismo una fuente de ingresos para San Luis Potosí".

De esta manera, Armendáriz Blázquez dijo esperar que la feria sea un éxito este año, y que el posible relevo en la Secretaría de Turismo no impacte de forma negativa en el sector.

Cabe recordar que a inicio de semana el gobernador del estado anunció que Juan Carlos Machinena sería sustituido en la Secretaría de Turismo, y el miércoles, después de reunirse con el secretario general de gobierno, Machinena Morales afirmó que permanecerá en el cargo "por tiempo indefinido", pero desde gobierno se dijo que ya se le había notificado su cese e instruido para que iniciara el proceso de entrega-recepción de la dependencia.