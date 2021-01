Población temerosa de reacciones secundarias ante la vacuna

Con el inicio de la vacunación masiva contra el Covid-19, la población se encuentra a las expectativas de la efectividad y resultado que pueda ocasionar no sólo en sus cuerpos, sino también en el proceso de esta creciente pandemia.

Para ello El Sol de San Luis realizó un breve recorrido donde se sondearon a diversas personas, quienes compartieron sus puntos de vista acerca de esta vacuna, puesto que algunos se encuentran dudosos de sus efectos secundarios y de la efectividad que pueda tener.

Local Hospitales potosinos recibieron vacunas anticovid

Para Roberto Carbajal, de 20 años, la vacuna contra el Covid-19 es algo histórico pues es el inicio que le pondrá fin a la pandemia por Covid-19, “Yo confío en la vacuna y claro que me la pondré. Si me dan miedo los efectos secundarios puesto que es nueva y no sabemos qué vaya a pasar. Pero ha sido un año terrible, merecemos estar protegidos. Esperemos que conforme pasen los meses nos toque pronto su aplicación, pero sin duda es una esperanza para todos y para eso sirven los avances médicos y científicos”.

Por otro lado, para Nicole Lugo, joven trabajadora, la vacuna contra el Covid-19 le ocasiona un poco de miedo, pues dice que no confía plenamente en que funcione. “Da temor porque no sabemos qué tan efectiva es y si lo es qué daños pueda causar a nuestro organismo. Me da miedo porque creo que esto detonará que la gente no se cuide como debe, se sentirán más seguros, inmunes al contagio, y no sabemos lo que pueda acontecer a partir de ello. Sí, la vacuna es esperanzadora porque por lo menos sabemos que ya hay avances para combatir el virus, pero ¿cuál de todas las que han salido será la efectiva? Pfizer, Cansino o cuál otra. Es de pensarse, francamente yo esperaría para la aplicación, tal vez me toque otra generación de vacuna no lo sé, pero veamos que pasa con esta primera aplicación”.

Local Ya vacunan al personal de salud de San Luis Potosí

Saúl Guevara, apuntó que la vacuna es un gran logro para el ser humano y confía que ésta sea efectiva para erradicar el virus Covid- 19, “Como todo es prueba y error, tendremos que esperar mucho para poder ver su efectividad. Yo me la voy a poner, yo confío en que sirva y más allá de los efectos secundarios, es mejor blindar el cuerpo. Esta pandemia nos ha quitado mucho, hay que cuidarnos y cuando nos toque la vacunación estar dispuestos a que nos la apliquen. Lo único que dudo es si serán efectivas las que nos ponga el IMSS, cuál nos pondrán si la Pfizer o la otra, y cuál de estas será mejor”.

Por último, para Brenda Martínez de 24 años, operaria en la zona industrial, la vacuna es una bendición y espera pronto pueda aplicársela, “Todos tenemos miedo, incluso cuando se sale a trabajar. Este virus mata y enferma, deja secuelas. Quién no querría vacunarse, es una gran oportunidad para tener salud, eso sí, que no se olviden que el virus sigue presente y no por la vacuna hay que bajar la guardia. Sólo me preocupan las secuelas o reacciones de la vacuna, por aquellos que tienen alergias, o si al aplicarla me enfermaré o tendré una secuela negativa.”

Sin duda la vacuna contra el Covid-19, es la esperanza de salud y de vida para muchos, sin embargo, existe el temor latente acerca de los efectos secundarios, de estos sólo se sabe que actualmente se encuentra la vacuna en constante fármacovigilancia, y estos estados de posible reacción ya se vieron y analizaron durante el proceso de prueba de la vacuna.

Leer más de El Sol de San Luis

Local SLP acumula 253 nuevos casos más de Covid-19

Local Sin influyentismo en esquema de vacunación en SLP: JMCL