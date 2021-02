PNA y RSP registran candidatos al gobierno

Francisco Javier Rico Avalos del Partido Nueva Alianza (PNA) y José Luis Romero Calzada de Redes Sociales Progresistas (RSP), solicitaron su respectivo registro como candidatos al gobierno del estado ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).

Rico Avalos se presentó acompañado de decenas de profesores de diversas partes del estado y dijo que la política requiere de caras nuevas, propuestas diferentes y soluciones reales a los problemas que prevalecen.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Expuso que su campaña se basará en propuestas para resolver la inseguridad y en fortalecer los programas institucionales de combate al COVID-19 porque la salud esta primero que todo; recibió el respaldo de los profesores afuera del recinto con música de mariachi, globos y porras.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Más tarde se presentó el empresario José Luis Romero Calzada “Tecmol” a solicitar su registro por el Partido Redes Sociales Progresistas y tras entregar la documentación correspondiente, en conferencia de prensa dijo que fue víctima de un atentado a balazos mientras desayunaba en un restaurante.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Reveló que sujetos armados ingresaron al recinto donde despojaron de un reloj a uno de sus acompañantes al tiempo que le exigieron que no se registrara, “pero no me van a doblar, no quiero ser el más valiente del panteón pero tengan la seguridad de que seguiré adelante para servir a los potosinos”.

Manifestó que “esta es una fiesta para las y los potosinos, no quiero hacer un circo de todo esto, simplemente voy a presentar una denuncia y que las autoridades se hagan cargo de las investigaciones”. Se comprometió a realizar una campaña de propuestas y no de denostaciones.

