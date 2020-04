Plazas comerciales son flexibles con rentas de locatarios: Canaco

A fin de evitar que los locatarios de las plazas comerciales se vayan de éstas, porque sus negocios ya no están siendo sostenibles debido a que las ventas bajaron por la emergencia sanitaria, las administraciones de las plazas están negociando con cada local los pagos de rentas para que estos puedan conservar su espacio y posteriormente seguir operando.

Al respecto, Ana Patricia Márquez Macías, presidenta de la comisión especializada de Plazas Comerciales de la Canaco-Servytur, señaló que de momento no les han reportado que locatarios decidan cerrar definitivamente sus negocios, pero sí cada plaza está buscando la manera de apoyarlos, ya sea aplazando o difiriéndo los pagos de renta hasta que termine el periodo de emergencia.

“Sí hay algunos que nos dicen que los apoyemos con la renta del local, por ejemplo hay quienes piden que se les difieran los pagos, y que cuando regresen a operar irán cubriendo en pagos pequeños lo que deben”, expresó.

Comentó que aunque se aplace o no el periodo de emergencia, tienen la confianza de que los locales que están al día de hoy operando se puedan seguir manteniendo activos y no haya cierres definitivos; en ese sentido dijo no existe el temor de que las plazas comerciales puedan quedarse vacías, porque afortunadamente siempre hay negocios que están buscando un espacio para establecerse.

“Hay mucha gente que está buscando locales, y que detuvo su operación por esto, si sucediera algo así obviamente habría que llenar estos locales, pero nuestra intención no es decirles gracias y adiós, sino que estamos viendo la manera de apoyarlos con lo que podemos que es con la renta y la publicidad, donde no podemos meternos es en su operación”, expresó.