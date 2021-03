Plantea OPG nuevo Plan de San Luis sin cambios peligrosos

“San Luis Potosí no está para cambios peligrosos e improvisaciones, de oportunistas y menos que sea gobernado por un ‘pillo’, porque necesitamos un rumbo claro, con certeza, garantías que no pongan en riesgo a nuestras familias y futuras generaciones”, afirmó Octavio Pedroza Gaitán, candidato a la gubernatura de la Coalición “Sí por San Luis Potosí”, conformada por los partidos PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular.

Propuso un nuevo Plan de San Luis, que es el que se va a heredar para las siguientes generaciones.

Con la asistencia del presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza; del presidente estatal del PRI, Elías Pesina Rodríguez; la delegada nacional con funciones de presidente estatal del PRD, Cristina Ismene Gaytán y el dirigente de Conciencia Popular, Oscar Vera Fabregat y ante la presencia de militantes y ciudadanos de los cuatro partidos que conforman esta Coalición histórica en la que se dejaron de lado las diferencias por el bien común de las y los potosinos.

“No podemos dejar el futuro en manos de pillos que ponen en riesgo a nuestras familias. Tampoco en manos de oportunistas improvisados que nos llevarían de reversa, porque hoy la patria está amenazada por nuestra apatía, por nuestro no hacer lo suficiente para reconocer que la casa de nuestros padres está en riesgo”, aseguró.

En su mensaje, Octavio Pedroza explicó que San Luis Potosí vive un momento de crisis, porque la pandemia y la crisis económica han detenido al estado, por lo que es urgente que salga lo más rápido y lo más fuerte de este estancamiento.

“Porque vamos a la segura en salud, en economía, en seguridad, en valores a través de recomposición del tejido social, porque debemos apostar por la experiencia, la capacidad, la preparación y la certeza que sólo dan los buenos resultados. E ir a la segura significa apostar por una coalición que representa experiencia, honestidad y decencia”, sentenció.

Y por eso, a lo largo de los siguientes 90 días, no va a presentar propuestas al aire, sino un plan específico para cada reto que tiene el estado. “Las y los potosinos nunca nos rendimos. Vamos al nuevo San Luis. Al que no tiene miedo ni incertidumbre. Vamos al nuevo San Luis, al que vuelve a salir adelante, crece, no se detiene, escucha, une y propone. Vamos unidas y unidos. Vamos sin riesgos. ¡Vamos a la segura! ¡Vamos a ganar!”.

Durante su participación, Óscar Vera, presidente estatal del Partido Conciencia Popular, dijo que la coalición tiene a los mejores candidatos “y por eso el triunfo es nuestro”. Por su parte, Cristina Ismene Gaytán, delegada del PRD en San Luis Potosí, respaldó al presidente de Conciencia Popular y agregó que “vamos a hacer que la coalición retumbe en todos y cada uno de los municipios potosinos, e iniciamos una etapa histórica, de compañerismo, que nos llevará al triunfo el próximo 6 de junio. ¡Qué viva Octavio Pedroza!”

Elías Pesina Rodríguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, afirmó que el PRI saluda y respalda a Octavio Pedroza, porque representa el mejor medio de la decencia de los potosinos y potosinas, solo si vamos unidos San Luis prevalecerá por el bien de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

Marko Cortés, presidente nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, explicó que México enfrenta cinco crisis: económica, la de corrupción, la de seguridad y la crisis de instituciones, crisis que se agravaron gracias a que Morena está en el poder, porque por eso México ocupa el primer lugar en la tasa de letalidad en Covid-19, su incapacidad, su soberbia, se negaron a hacer pruebas de detección masiva, se negaron a que estados, municipios y sociedad civil pudieran comprar vacunas y hoy nuestra Nación es de los países que menos ha vacunado a su población, por eso, es momento de cambiar el rumbo e ir a la segura con Octavio Pedroza”.