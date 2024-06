Planean recaudar 25 mdp por uso de parquímetros en la capital

Sin divulgar el volumen de recursos que ha ingresado a mitad de año, en la subdirección de Parquímetros del Ayuntamiento capitalino estiman que meterán unos 25 millones de pesos al cierre de 2024.

Personal de la dependencia municipal señaló que el tema de los ingresos lo lleva directamente la tesorería Municipal; sin embargo, destacaron que este año se proyecta el citado ingreso millonario, proveniente tanto del tiempo por servicios de estacionamiento en vía pública –que incluye parquímetros y pagos por permisos para estacionarse en zonas controladas por los aparatos-, así como como de multas aplicadas por el impago de parquímetros.

El año pasado, el ingreso total se estimó en poco más de 26 millones de pesos; se dio a conocer que son los meses de marzo, abril, agosto y diciembre cuando las cifras por ingreso a través de tales aparatos se elevan.

Aunque hubo negativa a divulgar el monto que ha ingresado en lo que va del año, se sabe que en promedio, cada mes ingresan entre dos millones y dos millones y medio, lo que indicaría que a la fecha habrían ingresado ya entre 12 y 15 millones de pesos; ello, sin contar el ingreso por infracciones cometidas.

Se resaltó que este año, igual que el anterior, no aumentó el costo por estacionamiento en vía pública en zonas controladas por los casi 200 aparatos en operación, y que este año ha descendido el número de multas por falta de pago por parquímetro, lo que indica que los automovilistas cada vez son más conscientes.

Asimismo, se aclaró que para los vecinos que habitan en calles controladas por parquímetros no pagan por el servicio, pero deben tramitar un permiso que no tiene costo, hasta un máximo de dos documentos; la reexpedición, en caso de robo o extravío del documento, tiene un costo mínimo; para quien pretenda rentar un cajón de estacionamiento en zona controlada no siendo avecindado, debe pagar un permiso anual de 38 mil pesos.

Por último, se dejó en claro que no hay proyectos para ampliar las zonas de estacionamiento, y se destacó que los aparatos del sistema de parquímetros capitalino son sometidos continuamente a mantenimiento, lo que incluye limpieza y calibración para su correcta operación.