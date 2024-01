Plan de agua ha evitado crisis social

El Alcalde Capitalino Enrique Galindo Ceballos reafirmó que ante la crisis hídrica que prevalece, se hacen los ajustes necesarios al Plan Emergente de Agua, el cual ha funcionado y ha evitado que la situación del agua se convierta en una crisis social.

Galindo Ceballos confirmó que este logro se alcanzó gracias a los trabajos llevados a cabo de manera coordinada entre el Gobierno de la Capital y el Interapas, “y a pesar de que hemos trabajado solos e incluso, hay quien dice que no hay crisis, sí la hay y lo confirman los 11 meses que no ha llovido, las cuatro presas están sin agua, y además no hay fecha para recibir agua de El Realito”.

El Presidente Municipal reafirmó que continuarán las acciones para evitar una crisis social, a través de las medidas implementadas mediante el Plan Emergente: “Además continuaré de manera personal dando atención entre los 300 a 400 mensajes diarios de la ciudadanía solicitando agua”.

Enrique Galindo Ceballos insistió que estas labores seguirán, “y vamos a seguir trabajando en ello a favor de las y los habitantes de San Luis Potosí”.