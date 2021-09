Piden seguimiento a millonario desfalco

Al desfalco por casi nueve millones de pesos a las arcas municipales, por un trabajador y dos familiares suyos ajenos al Ayuntamiento, se le debe dar un seguimiento, aseveró la Síndica Alicia Nayeli Vázquez Martínez.

Recordó que el trabajador está preso vinculado a proceso, pero no así sus dos familiares que no se han presentado a declarar porque sus abogados alegan fallas de procedimiento como no haberlos notificado debidamente.

“Pudieran ser tretas para demorar el proceso porque un abogado dijo que uno de los imputados tiene Covid; sin embargo, el trabajador preso está en la etapa procesal de la llamada investigación complementaria en busca de más elementos para darle solidez a la acusación”, detalló.

“A este caso tendrán que darle seguimiento por ser un asunto institucional, no de personas con diferencias ideológicas; se dañó a la hacienda pública municipal y por obligación debe seguirse hasta conseguir la restitución de lo robado, independientemente de otras repercusiones penales a las que hubiere lugar”, insistió.

Además, comentó que el proceso de entrega-recepción en esta materia se hará con la documentación correspondiente a cada caso debidamente analizada, sostenida y comentada, a diferencia de lo sucedido al inicio de este Ayuntamiento cuando ni siquiera se conoció a los Síndicos anteriores, lo que ocasionó problemas serios porque el desconocimiento de los procesos era total.

Añadió que la presente administración municipal atendió de manera profesional más de mil procesos judiciales pendientes de todo tipo, desde penales, civiles, agrarios y hasta laborales, por lo que la Sindicatura que entrará en funciones el 1 de octubre, se recibirá con el debido orden procesal.