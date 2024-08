Piden reducción de impuestos a comerciantes de av. Carranza

La avenida Carranza sigue perdiendo valor debido a que no se ha dado solución al problema que enfrenta, indicó Alberto Narváez Arochi, vocero del Corredor Cultural Carranza.

El empresario manifestó que después de las denuncias de inseguridad que se hicieron hace algunos meses en la avenida Carranza, este problema ha sido atendido por la autoridad municipal actualmente la incidencia delictiva se encuentra prácticamente en cero.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Sin embargo mencionó que en lo que respecta a la pérdida de la actividad comercial, no se ha atendido y el problema sigue vigente, “nada mejora, esta falta de intervención nos sigue teniendo en peores condiciones porque el mal se profundiza, se sigue perdiendo valor, incluso valor patrimonial”.

Indicó que son 80 locales los que se encuentran cerrados, la cifra no crece porque prácticamente ya quebraron todos aquellos negocios que no podían soportar la situación, “se abren de repente algunos locales, por tres cuatro o cinco meses y vuelven a cerrar porque las condiciones no son propias”.

En ese sentido, destacó que es urgente hacer algo, pues señaló que entre más pasa el tiempo, el daño es más profundo y requiere también de políticas públicas a mayor profundidad para poder reparar el daño.

Por ello hizo el llamado a la autoridad municipal, que es la que tiene la responsabilidad en materia de movilidad, y que además puede apoyar a propietarios y comerciantes con la quita de impuestos para que logren apuntalarse nuevamente, a que tome acción y ofrezca soluciones.

En lo que respecta a mantenimiento, Narváez Arochi destacó que la avenida recibió una obra de buena calidad, por lo que hasta ahora no requiere de otra intervención, “no hay daño estructural”, inclusive señaló que esto también deriva en molestia, pues a pesar de ser una de las mejores obras en la avenida más representativa de San Luis, la autoridad es responsable del deterioro económico que ha tenido.