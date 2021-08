Piden quitar puente de avenida Reforma; ambulantes se niegan

Después de que locatarios del mercado República dieran a conocer sus intenciones acerca de una petición formal al Ayuntamiento Municipal para que analicé la opción de demoler el puente de Avenida Reforma esquina con calles Moctezuma y 16 de Septiembre, para darle una buena vista a la zona, y así llegase más clientela, comerciantes ambulantes que rodean esta zona manifestaron que era una opción innecesaria.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Esto debido a que consideran que el quitarlo ocasionará más caos vial, además de que señalan que el puente -aunque no lo parezca, aún lo siguen utilizando muchas personas.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Así lo mencionó Luis Rodríguez, comerciante de periódicos y revistas, y quien labora a las orillas de este puente. "La verdad creo que no es necesario que lo retiren, el puente no es el que da la imagen de inseguridad, es la misma zona. Además uno que está aquí todo el día se percata de que el puente es usado por muchas personas, y quiénes no lo utilizan es porque traen prisa. También hay qué pensar en el caos de movilidad que puede ocasionar que quiten esta estructura, pues queda en una vía demasiado transitada".

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

También hubo quién lo tomó a broma y que desconocían la petición de los locatarios del Mercado República, "hasta ahora nos venimos enterando, no creemos que sea necesario puesto que la gente sigue viniendo a esta zona, se use el puente o no. La gente no deja de venir aunque digan que le da una mala imagen el puente en las condiciones en las que está. Si los comerciantes creen que eso les ayudará están equivocados, sólo hay qué imaginarse el caos que se haría si lo retiran, nos afectarían gravemente pues es una vía muy concurrida y a nosotros los ambulantes nos dejaron sin acceso a la clientela", manifestó Isela y Marina comerciantes de calzado de la explanada Ponciano Arriaga.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Por otro lado la señora Inés García , quien es comerciante de frituras en la zona, dijo estar de acuerdo con los locatarios pues de antemano se sabe de la imagen malsana del puente y que esto en ocasiones impide que la gente te pase para el mercado.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

"Si ellos consideran que es necesario y les beneficiará, adelante. De igual forma siento que la gente sigue viniendo, lo retiren o no. Creo que estaría bien que las autoridades pongan su vista en esta zona para arreglarla. Durante muchos años la gente lo utilizó, ahora es poca la que sube el puente y lo cruza, si se realiza algún cambio o modificación o bien su demolición, estaría bien que tomen la opinión de quienes trabajan en esta zona pues son muchos los ambulantes que se localizan a las orillas de este puente".

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Por último, el señor Juan José (zapatero) y la señora Luisa (clienta), mencionaron que esta petición les parecía un poco absurda, puesto que el puente sigue siendo utilizado por muchos transeúntes. “Hay que estar aquí para saber que la gente sí usa el puente. Si los locatarios desean más clientela hay que procurar la limpieza de la zona para atraer a mas gente. El puente nada tiene qué ver, se usa y no creemos que quitarlo sea algo prioritario".

Checa otros temas que El Sol de San Luis, tiene para ti ↓↓↓

Local De nueva cuenta retiran a ambulantes de Plaza de Armas

Local UGCH deber ser prioridad para la nueva administración municipal: NC