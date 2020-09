Piden pena máxima familiares de Érika

Los presuntos culpables, del hecho en octubre de 2018, son Cristian Eduardo, autor material y Othón Issac, autor intelectual

El miedo a la injusticia rodea a la familia de la odontóloga Èrika Muñoz, quien hace dos años fuera víctima de un atroz feminicidio. Hoy sus padres y seres queridos en un acto repleto de valentía, han manifestado a través de una carta dirigida al Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, al fiscal el licenciado Arturo Garza Herrera y al Supremo Tribunal de Justicia apliquen todo el peso de la ley y hagan justicia a nombre de Érika.

Y es que, este pasado 23 de septiembre comenzaron las audiencias para el desahogo de pruebas y declaración de testigos referente a este feminicidio, por ello en forma escrita solicitan investigar a los abogados de Othón Isaac (feminicida de Èrika), pues en en reiteradas ocasiones han amenazado a la familia Muñoz Villaseñor.

Hechos que se suman a la vereda de dolor de sus padres y amigos cercanos, quienes después de casi dos años de este cruento hecho, suplican que los asesinos no queden en libertad, para que no sigan cometiendo actos de feminicidio y destruyendo la paz y armonía de otros hogares.

En el escrito se lee el terror y la aflicción de una familia que padece la revictiminación de instituciones y autoridades, que hasta ahora parecen indolentes ante la ausencia de una hija, hermana y amiga.

“Exigimos justicia para mi hija, que cumpla la sanción que merecen los asesinos de mi hija Erika Muñoz Villaseñor (...). A quien le truncaron la vida, los sueños de ella y de su familia. No obstante de todo acto de corrupción de estos pseudo funcionarios públicos, solicitamos se haga justicia y se castigue a quien ya se comprobó en el juicio, que es el asesino intelectual del feminicidio de Èrika, una mujer ejemplar”.

Por otro lado, amigos y colectivas como “Sororidad Activa”, exigen que se castigue a los responsables, y quienes conjuntamente con la familia Muñoz Villaseñor se presentarán este próximo viernes 2 de Octubre a las 9 de la mañana, en las Instalaciones de las Salas de Juicios Orales a un costado del Penal de la Pila.

“Seguimos Exigiendo Justicia para quien en vida fue una Madre, Hermana, Hija, Amiga y Profesionista entregada y ejemplar. Una mujer que murió asesinada a manos de un cobarde, al que pagaron para arrebatarle la vida a ella y a su hijo Oliver quien estaba a días de nacer”

“¡Exigimos Justicia para Erika! Para que sus asesinos material e intelectual sean sentenciados y cumplan con el castigo que merecen por su atrocidad, para que no queden impunes y no sean capaces de volver a cometer otro feminicidio. Y quienes han tenido el descaro de amenazar a testigos y familiares de Erika Muñoz Villaseñor por exigir Justicia y pedir se les castigue por lo que hicieron”.

Por otro lado Karla G, amiga cercana de Érika y su familia recordó su última conversación, e indignada manifestó la impotencia que sienten de ver cómo la justicia se aleja de este doloroso caso de feminicidio.

“La última conversación por WhatsApp que tuvimos fue tan sólo 2 días antes de aquel día que nos marcó a muchos, porque siempre fue una gran persona, de un corazón muy grande y siempre dispuesta a ayudar. Recuerdo que unos días antes fui a su casa y cenamos con los niños, me contó lo nerviosa que se sentía porque no quería que Oliver naciera por cesárea”.

De igual forma relata de manera escrita y directa a su amiga Érika hoy ausente sus últimos momentos juntas, “ te urgía poder estar al 100 en tus actividades del cole con los niños, el consultorio y por supuesto la atención del bebé, recuerdo mucho que me enseñaste una gran cantidad de "tuppers" apilados en tu cocina y me dijiste que ya tenías todo listo que harías mucha comida. Días después ya no estabas porque alguien creyó que tenía todo el derecho de arrebatarte la vida a ti y al pequeño Oliver que estaba a tan sólo unos días de nacer, no sabes amiga la falta que haces aquí hoy más que nunca, a casi 2 años lo único que exigimos es justicia, que las autoridades realmente hagan su trabajo y que este próximo 2 de octubre en el juicio, les den pena máxima a quienes te quitaron la vida y todos los sueños que tenías”.

EL CRUEL HILO DE UN FEMINICIDIO

Los hechos ocurrieron el 17 de octubre del 2018, cuando encontraron el cuerpo de Érika. Autoridades señalaron que el hecho se había reportado como un asalto con desenlace fatal, pero posteriormente después de ciertas investigaciones el subprocurador de procedimientos jurisdiccionales, Aarón Edmundo Castro Sánchez, mencionaría haber indagàdo en el presunto asalto y entorno personal de la fallecida.

Más tarde el mismo Subprocurador, indicaría que los datos de prueba habían determinado que fue la ex pareja sentimental de la víctima quien, por un conflicto personal con ella, mandó privarla de la vida por medio de otro individuo.

"El autor material fue identificado como Cristian Eduardo “N” de 20 años de edad, el cual presumiblemente fue contratado por el partícipe inductor, de nombre Othón Isaac “N” de 39 años de edad, para cometer el ilícito en contra de la mujer", mencionaba en el año 2018 la Fiscalía de San Luis Potosí.

La detención de los autores intelectual o inductor y material del asesinato se debió a que el asesino cometió el error de acudir al consultorio de la dentista a bordo de un vehículo que le había regalado su suegra para trabajarlo en la plataforma Uber. No contó en que en el vecindario existían cámaras de video que lo grabaron y registraron tanto al vehículo, como sus placas de circulación.

Se sabe que gracias a esta información, agentes de la Policía Ministerial y de la Fiscalía General del Estado pudieron ubicar al asesino, quien luego de ser detenido los condujo hacia el hombre que lo contrató para cometer el feminicidio.

