Piden no especular ante la baja de Edna Medina: Torres Sánchez

No hay indicios fehacientes, ni sustentados, de que haya habido amenazas de muerte en contra de la, ahora, ex alcaldesa de Santa María del Río, Edna Yuridia del Carmen Medina Flores, esta información provino del mismo Ayuntamiento.

Así lo dio a conocer este lunes el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien añadió que, ante esas aseveraciones directas, las amenazas no serían la razón de que, la también exregidora, haya declinado a ambos cargos.

El funcionario estatal adelantó que en breve se reunirá con Medina Flores, al tiempo de solicitar que, mientras tanto, no haya más especulaciones al respecto.

Reveló que fue el propio titular de la Secretaría General del citado municipio quien señaló que el texto divulgado por la exalcaldesa a través de las redes sociales “podría no tener veracidad”.

De acuerdo a Medina Flores, los motivos “personales” que la obligaron a renunciar al cargo de alcaldesa estarían relacionados con amenazas de muerte a su persona y a su familia, por ese mismo motivo declinó también continuar en sus funciones de regidora dentro del cuerpo de cabildo.

"A todos los que están lanzando una campaña de desprestigio en contra mía, de mis hijos y mi esposo, les pido de la manera más atenta un alto a sus ataques y a las difamaciones, creo que el fin que buscaban ya lo consiguieron, ya no quiero más amenazas de muerte hacia mi familia y mi persona, Dios sabe que yo siempre busqué lo mejor para nuestro municipio, mi único delito y lo único que hice mal fue alzar la voz ver por la seguridad de mi pueblo, decir que a mí por ninguna cantidad de dinero me iba a comprar (sic), creo que cuando la vida de uno está en peligro y la de su familia todos tomarían está decisión no les pido que me crean”, escribió.

Lo anterior en alusión a la construcción de una obra en las inmediaciones de centros educativos de ese municipio, por la que, al haberse opuesto desde la alcaldía, desató la referida serie de ataques y amenazas sobre su persona.

El encargado de la política interna en el estado añadió que no hay una fecha definida para que el cabildo sesione en forma extraordinaria y designe a la o el alcalde sustituto, tras la renuncia formal que presentó la anterior responsable.