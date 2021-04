Piden limpiar lotes baldíos

Varias solicitudes ha recibido la dirección de Ecología del Ayuntamiento de la capital para la limpieza de terrenos catalogados como lotes baldíos, por lo que el área de Aseo Público analiza cada una de las peticiones para darles la atención necesaria en coordinación con sus propietarios.

Se dio a conocer que se redoblarán las acciones de limpieza para evitar que estos predios se utilicen como basureros clandestinos y con las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días se den conatos de incendios y se ponga en riesgo a la población.

Por ello, ya se han entregado citatorios a propietarios de este tipo de lotes para que les den la atención adecuada, la dirección de Catastro y desarrollo Urbano está ayudando para identificar a más dueños de predios que necesitan mantenimiento.

Se destacó la respuesta positiva de propietarios de lotes en estas condiciones de abandono y que se han comprometido a limpiarlos en más de una docena de casos, y los trabajos son verificados por personal municipal, aunque hay ya quien concluyó con la limpieza; no obstante, hay varios expedientes en proceso.

Hay casos cuyos expedientes se dieron por finalizados porque el predio no está empadronado, se encontró al propietario pero sin domicilio fiscal; al entregar el citatorio, ya no vive ahí el dueño o no existe el número del domicilio; o simplemente porque luego de la inspección por parte de cuadrillas de Ecología, el lote ya se encontró libre de maleza, escombro y/o basura.

En cuanto a las áreas municipales en las que se han hecho trabajos similares para evitar que se conviertan en focos de infección o que pudieran originarse incendios por lo seco del terreno, se detalló que recientemente se concluyeron ocho áreas y están por iniciar este tipo de labores de dos más.