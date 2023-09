Piden infraestructura educativa para Zaragoza

Habitantes del municipio de Villa de Zaragoza, piden una nueva preparatoria, pues la que actualmente tienen, la Rafael Turrubiartes, ya es obsoleta, también exigieron maestros y la remoción del supervisor de zona Rubén Reina que supuestamente maltrata a los maestros.

La preparatoria que solicitan la quieren para la comunidad de Cerro Gordo, y la llegada de maestros así como la destitución del supervisor de zona la quieren para la comunidad de Jamay, por eso llegaron hasta las inmediaciones de Palacio de Gobierno para ser escuchados y atendidos por las autoridades estatales, de ahí fueron enviados a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, para exponer los problemas que han tenido.

Los quejosos denunciaron que el presidente municipal Juan Manuel Fraga Loredo no se presentó a palacio de gobierno para dialogar sobre la falta de compromiso que ha tenido hacia ellos, pues tan solo el año pasado se comprometió a llevarles agua a esta escuela pero no cumplió su promesa.

Neftalí Delgado, uno de los docentes de Telesecundaria que participó en esta movilización relató que Rubén Reina ha cometido muchas irregularidades en la zona, quieren una preparatoria nueva porque las instalaciones ya están antiguas, el alcalde había prometido hacer una nueva y no lo hizo.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

"Promete y promete, y jamás cumple nada. Hace un año, por ejemplo, prometió a Jamay dar agua potable por tubería y hasta la fecha no ha cumplido absolutamente nada, la gente está muy molesta con él, porque no cumple con nada, no cumple con las obras que prometió y no cumple con la telesecundaria de Jamay. Se requieren toda una escuela y al menos medio millón de pesos para la comunidad de Jamay".

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

En la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, fueron atendidos por Ricardo Flores, director de Vinculación, Francisco Torres jefe de departamento de Telesecundaria, y Francisco Galván jefe de sector.

Para presionar al presidente municipal, no descartan tomar la carretera de Villa de Zaragoza afectando a la vialidad de la zona considerada como una de las de mayor concentración en San Luis Potosí.

Los maestros se retiraron con la promesa de que van a investigar al supervisor de zona y que hablarán con el presidente municipal para revisar este caso.