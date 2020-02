Piden fiscal autónomo y apartidista

No se debe designar al nuevo Fiscal Especializado en Hechos de Corrupción hasta que se modifique la ley para cambiar el proceso de elección y darle autonomía, señalaron representantes de organizaciones civiles.

En rueda de prensa conjunta, las asociaciones Cambio por San Luis, Fe y Esperanza para Víctimas del Delito “Christian” A.C., Grupo Plural San Luis y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pidieron al Gobernador del estado y al Congreso local, detener la designación del nuevo Fiscal anticorrupción hasta que se hagan las modificaciones que se encuentran en análisis.

Lo anterior para garantizar que el nuevo fiscal cuente con autonomía, que no dependa de la Fiscalía General y tenga independencia financiera; que se trate de un perfil netamente ciudadano, que no haya ocupado cargos en la administración pública en los últimos 10 años, para lo cual piden que se abra una convocatoria y no se aplique el actual proceso en donde el gobernador presenta una terna al Congreso y si es rechazada, se da la designación directa por el mandatario estatal.

Al respecto, Michel Hernández Piña, vocero de Cambio por San Luis, indicó que si se designa al nuevo fiscal con el actual procedimiento, “sería un fiscal a modo, sin atribuciones ni autonomía, sin capacidad para investigar y sancionar”, por lo que piden que el proceso se abra a la sociedad.

En su caso, Rosario Torres Mata, fundadora y presidenta de Fe y Esperanza para Víctimas del Delito, indicó que en sus 16 años en lucha por las víctimas, ha constatado cómo quedan impunes los malos funcionarios que entorpecen la impartición de justicia, “muchas víctimas no han encontrado la justicia por esos malos servidores”, por lo que les interesa que haya un fiscal autónomo que vele por los intereses de la sociedad y no de los funcionarios.

Por ello destacó que el Fiscal Anticorrupción debe ser una persona sin compromisos políticos para que así la sociedad pueda confiar en él y que su elección no será una “simulación”, como sucede con otros cargos.