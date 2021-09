Piden diputados resolver problemas de manifestaciones

El daño económico y a la salud que generan las manifestaciones de diversos sectores que han estrangulado la vialidad en algunos sectores de la capital del estado y su zona conurbada, es una consecuencia de la falta de atención institucional a los problemas que ya prevalecían.

La diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero y el legislador José Antonio Lorca Valle, coincidieron en que hay un derecho de libre manifestación pero también de libre tránsito, por lo que se debe agotar el diálogo y encontrar la solución de inmediato.

Manifestó la legisladora que “en el caso de los taxistas que exigen el otorgamiento de concesiones, hay que verificar toda la información sobre el tema para asumir una postura pero de entrada, las acciones de bloquear calles tienen graves consecuencias”.

No solamente se afecta la economía, las fuentes de empleos, sino también la salud, porque hay quienes no pueden llegar a su cita médica o a recibir atención, hay niños que no pudieron llegar a clase, personas que tienen qué atender sus casas, en fin, es un problema delicado que debe resolverse.

Por su parte, el diputado José Antonio Lorca presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, señaló que “así como hay derecho a la libre manifestación también lo hay al libre tránsito y en ese sentido, las autoridades deben tomar las medidas consecuentes”.

Expuso el diputado que el nuevo gobierno deberá atender todos los problemas, los potosinos queremos soluciones, cosas diferentes, que no se afecte más la economía, de por sí con los semáforos epidemiológicos hay confusión, es muy lamentable que se le tenga que agregar una variante más como las manifestaciones”.

“No solamente ha quedado en evidencia la falta de movilidad con las manifestaciones, sino que la vía alterna a la zona industrial se necesita desde hace 10 años y no una vía sino cuatro, pues muchas empresas e inversiones se pierden por la falta de movilidad”, puntualizó.