Piden diputadas investigación a fondo en muerte de niña Camila

Debe realizarse una investigación a fondo y deslindar responsabilidades para que no haya impunidad en el caso de la niña Camila de tres años de edad, que falleció en un contexto de presunta negligencia médica en el municipio de Salinas de Hidalgo, dijeron las diputadas Yolanda Josefina Cepeda Echavarría y Emma Idalia Saldaña Guerrero.

La presidenta y vocal de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, respectivamente, coincidieron en que lo más lamentable de este caso es la muerte de la menor, por lo que enviaron sus condolencias a sus familiares y mostraron su solidaridad.

“Tengo la seguridad de que la Secretaría de Salud ya está tomando cartas en el asunto, es muy lamentable que existan casos de esta naturaleza, por eso deben realizarse las investigaciones pertinentes y que las instancias tomen medidas y apliquen sanciones si hay responsables”, dijo la legisladora Cepeda Echavarría.

Reconoció que el sistema de salud tiene muchas carencias, la gente que acompaña a un familiar hospitalizado debe dormir en la calle, no comer, es un sufrimiento permanente, "personalmente lo viví y por eso no me temblará la mano para aprobar incremento presupuestal al sector salud para el próximo año”.

La diputada Emma Saldaña expuso que “se trata de un hecho devastador, doloroso, que se debe investigar para saber realmente qué fue lo que pasó, porque fue declarada muerta, luego presentó signos vitales y cuando la llevaban al hospital dejó de respirar”.

Abundó que los médicos viven una situación complicada en el ámbito rural, “hemos escuchado que algunos no quieren ir a las comunidades alejadas, pero les pedimos que apoyen, se requieren pediatras, hay que ir a salvar vidas con compromiso, primero está la vida y la salud de los pacientes”.

