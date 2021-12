Piden ayuda a los potosinos por crisis en la Cruz Roja

La delegación Estatal de la Cruz Roja está en crisis, ello puede derivar en que ya no ofrezcan servicios, paren las ambulancias o despidan al personal de la institución sanitaria, consideró el delegado Jesús Ernesto de la Maza Jiménez.

Delegado Estatal de la Cruz Roja Mexicana Ernesto de la Maza Jiménez / Patricia Calvillo

Recientemente iniciaron una campaña de boteo para solicitar de la buena voluntad de la población con la intención de rescatar a la Cruz Roja Mexicana, sin embargo la colecta de monedas va "muy mal". Actualmente cien personas están instaladas en los principales centros comerciales de la capital potosina, para pedir el apoyo de la ciudadanía y con ello poder salir adelante de las necesidades de la institución.

"Es una acción de emergencia por la situación que vivimos de escasez de recursos, están votando en los principales centros de movilidad como son los centros comerciales y obviamente lo que se tiene no alcanza para cubrir las necesidades de la capital, pero es un intento que tenemos, producto de la falta de recursos".

No hay que olvidar que el boteo es con cambio o moneda, generalmente no se ven billetes, tampoco es la mejor temporada del año para botear porque muchas instituciones que requieren recursos lo andan haciendo "yo lo estoy haciendo como una situación emergente para la Cruz Roja porque ahorita requerimos de todos, hay un atraso en las aportaciones que nos hacen y tenemos problemas en todo".

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Aseguró que están en crisis y existe la inquietud de pedir la solidaridad de los potosinos ya que si no tienen para la gasolina pararan las ambulancias, si no tienen para medicamento no saldrán, si no pueden pagar salarios se parará el equipo "es todo en general, esperamos la buena comprensión de la ciudadanía y la petición es que la población nos apoye en este llamado tenemos dos años sin tener contacto con la ciudadanía y esperamos que nos puedan apoyar".