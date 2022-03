Piden AMEXME y ADERIAC incluir mujeres en el Consejo Consultivo Potosí

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, líderes de mujeres empresarias y ejecutivas hacen un llamado al Gobierno del Estado a reestructurar el Consejo Consultivo Potosí, a fin de que se consideren perfiles femeninos dentro de éste, que puedan representar adecuadamente a las mujeres empresarias y emprendedoras de nuestra entidad.

La presidenta de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano de San Luis Potosí (ADERIAC), Lilia Anely Anguiano Rodríguez, afirmó que sería una buena idea restructurar dicho consejo, pues es necesario que también haya una representación de las mujeres empresarias en el ámbito público. Además, lamentó que en varias instituciones de gobierno no exista la paridad de género, pues se habla de que ni el 30 por ciento de cargos públicos son ocupados por mujeres.

“El Consejo Consultivo Potosí ha levantado mucho ruido, y es importante realzar que no hay ni una sola mujer en esa mesa, la cual discutirá los nuevos proyectos de inversión y no hay nadie que represente al género femenino. Considero que sí sería buena idea restructurarlo e invito al Gobernador a que lo piense, porque no podemos hablar de igualdad y equidad de género si ellos con el ejemplo no lo ponen sobre la marcha”, apuntó.

Anely Anguiano Rodríguez, presidenta de ADERIAC / Juanita Olivo

Por su parte, la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias capítulo SLP (AMEXME), Fabiola Mejorada Hernández, coincidió en que es muy importante la presencia de las mujeres en el Consejo Consultivo Potosí, pues necesario que se permeé la voz de las mujeres empresarias y la visión de negocio que ellas tienen, por lo que, se suma a la petición de que este organismo sea restructurado.

“Ya manifestamos lo necesario de que las mujeres empresarias también estén representadas en este Consejo, y tenemos la promesa de que se está trabajando en ese punto. Ellos deben tener algunos perfiles, y nosotros sabemos que sí hay mujeres empresarias que son fuertes y visibles; el tamaño de su empresa no importa, lo que importa es la representatividad que podamos tener las mujeres ahí”, expresó.

Cabe destacar que, AMEXME Y ADERIAC están promoviendo una iniciativa dentro de la Alianza Empresarial, que busca precisamente visibilizar a las mujeres empresarias que forman parte de todos los organismos empresariales, por lo que, próximamente estarán firmando un convenio.