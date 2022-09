Piden a Ruiz Contreras la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios

Amnistía Internacional México y Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) hicieron un llamado al fiscal general, José Luis Ruiz Conteras, para que dentro de su propuesta de presupuesto para 2023, considere la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, misma que se comprometió a crear.

Luego de que el 18 de marzo de este año el Fiscal General determinó eliminar la Unidad Especializada, Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género (UEMI), representantes de Amnistía Internacional México y Fundación para la Justicia –que dan acompañamiento a la madre de Karla Pontigo Lucciotto- se reunieron con el fiscal para pedir la creación de una Fiscalía Especializad en Feminicidios a petición de las familias de las víctimas, ante lo cual Ruiz Contreras se comprometió a crear dicha fiscalía el próximo año.

En ese sentido y a un mes de que se cumplan 10 años del feminicidio de Karla Pontigo, las asociaciones solicitaron al Fiscal considerar la creación e la Fiscalía Especializada en su propuesta de presupuesto para que cuente con recurso “apto y suficiente para las investigaciones de muertes violentas de mujeres en el estado”.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, “no debemos olvidar que el acceso a la justicia para las familias de las víctimas de feminicidio, y la generación de los mecanismos institucionales para garantizarla, es responsabilidad del Estado y debe ser asegurada a la ciudadanía por ser un derecho humano”.

En su caso, la coordinadora de Litigio Estratégico de Fundación para la Justicia, Yesenia Valdez, señaló que “la petición de las familias para crear una Fiscalía Especializada para la investigación de feminicidios en San Luis Potosí nace de la dura realidad que viven madres, padres, hermanas, hermanos, hijas e hijos de las víctimas al no obtener justicia, al no esclarecer los feminicidios de sus hijas, al no conocer la cara y el nombre de los responsables que les arrancaron la vida a sus hermanas y madres, sea porque la autoridad ministerial ignore cómo debe investigar este tipo de delitos, o por su propia negligencia y falta de pericia en la investigación”.

Destacó que más de 100 casos de muertes violentas de mujeres están en total impunidad en la Fiscalía de San Luis, por lo que “la creación de una fiscalía especializada es no sólo necesaria, sino urgente, de lo contrario los nuevos casos de muertes violentas de mujeres se seguirán acumulando al rezago histórico que tiene la fiscalía y no llegará la justicia para todas las mujeres víctimas de feminicidio”.

