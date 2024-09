Piden a estudiantes potosinos no hacer “megapuente”; hay clases el 30

Por el riesgo que existe de que se registre un mega puente este fin de semana, las autoridades del sector educativo de la entidad potosina, solicitaron a la comunidad escolar como docentes, administrativos, estudiantes, padres de familia que no falten en estos días, pues no se les dará el día lunes de 30 de septiembre, derivado de que habrá días de descanso en noviembre durante las festividades de Xántolo y no puede haber tantos descansos.

Cabe comentar que en los últimos días, en específico ayer viernes 27 de septiembre hubo algunas escuelas que no tuvieron clases argumentando la reunión del Consejo Técnico Escolar y el próximo martes no habrá clases por la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo, como presidenta de México.

Es por lo anterior que se pide que la comunidad escolar no falte a sus obligaciones escolares, el próximo lunes 30 de septiembre.

El secretario de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) Juan Carlos Torres Cedillo, exhortó al sector magisterial a que asistan a clases este lunes, puesto que la contraloría interna hará una inspección y tiene la indicación de sancionar a quien se tome las atribuciones de faltar a las aulas.

Aseguró que, en todo el país habrá clases el lunes, mientras que el martes no habrá actividades por mandato oficial debido al cambio en el mando del Gobierno de la República Mexicana.

En tanto, el secretario general de la sección 26 del SNTE, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, solicitó al magisterio cumplir con su responsabilidad y no faltar el próximo lunes, ya que están en pláticas con las autoridades de la SEGE para suspender clases durante las festividades de Xántolo, ya que habrá actividades culturales en todo el estado, como es la instalación de altares.

“Entonces dada la colaboración de estudiantes y maestros de todos los niveles educativos, estamos trabajando para que pudieran darse los días anteriores a Xántolo, libres, de asueto para que se dediquen a las actividades de fortalecimiento de algo extraordinario que tenemos en San Luis Potosí, no únicamente en el aspecto cultura, sino que es parte de la formación”.