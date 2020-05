Piden a diputados no aprobar más endeudamiento

Serán evidenciados los legisladores que voten a favor de endeudar una vez más al estado, advirtió Elizabeth Gómez Suárez, presidenta de la organización Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio (CTPL).

Luego de que el Secretario de Finanzas presentó al Congreso del Estado la propuesta para reestructura de la deuda del gobierno estatal, la lideresa social pidió a los legisladores no aprobar más endeudamiento para San Luis Potosí.

Indicó que los 13 mil agremiados de la organización, estarán al pendiente para evidenciar a los legisladores que aprueben más deuda para el estado, "señor Gobernador: vea otras alternativas, que hay muchas, quite de su mente esa que la trae como prioritaria, porque sabemos cuál es la intención y a los bolsillos de quién va a parar".

Incluso dijo tener conocimiento de que hay "negociaciones en lo oscurito" con algunos diputados para que aprueben la propuesta de Finanzas, y que son legisladores que "se dedican a andar chapulineando, que no le tienen amor al estado", como ejemplo mencionó el caso del diputado Mario Lárraga, que en la última sesión virtual quedó evidenciado que se encontraba acostado en su cama.

Gómez Suárez reconoció que si no se reactiva la economía, tanto el estado como el país van a ir a la quiebra, pero insistió en que no es necesario el endeudamiento, pues destacó que "había dinero etiquetado para ciertos rubros y no lo distribuyen; que lo hagan llegar a quien lo necesita".