Pide TEE ampliación presupuestal para no despedir personal

El Tribunal Estatal Electoral (TEE) solicitó una ampliación presupuestal a la Secretaría de Finanzas estatal por 2.5 millones de pesos que, de no autorizarse, provocaría el despido de personal ya que para este año se le redujo el presupuesto que había solicitado, informó la magistrada presidenta Denisse Adriana Porras Guerrero.

"En contraposición con los resultados que damos y lo que significamos para la vida democrática del estado, pues creemos que es justo lo que estamos pidiendo", señaló la magistrada, al añadir que el personal está calificado, capacitado y es garantía de que las cosas se hacen bien.

Manifestó que los recortes podrían darse en personal sin base, de reciente contratación o con una relación laboral por honorarios, por lo que confía en que las autoridades de Finanzas tomen en consideración todos los argumentos que se le expusieron para autorizar el ajuste presupuestal.

Dijo que “sería muy doloroso llegar a liquidaciones por falta de presupuesto y nosotros no queremos eso; fue necesario pedir la ampliación presupuestal. Para empezar, hicimos un análisis respecto a si era necesario o no y definitivamente sí es necesario. El insumo que nosotros tenemos, pues es el personal del Tribunal, entonces no podemos sacrificar a la gente que se ha venido capacitando profesionalmente dentro de la materia".