Pide Protección Civil desechar pólvora no usada; anuncia también ola gélida en SLP

No hubo incidentes mayores durante el Operativo Cohetón implementado por la Coordinación Estatal de Protección Civil, instancia que pidió a la ciudadanía no guardar ningún producto elaborado con pólvora que no haya sido utilizado.

La dependencia anunció también una onda gélida para San Luis potosí, debido al Frente Frío Número 23 y su masa de aire polar.

La ciudadanía, informaron, debe evitar el consumo de estos productos, ya que su uso siempre implica riesgo, pero en caso de haberlos adquirido deben detonarse todos, no dejar que los manipulen niñas o niñas, no meterlos en ningún otro objeto como latas o botellas, y bajo ninguna circunstancia aventarlos cerca de personas, animales, vehículos o cualquier otro objeto que pueda incendiarse, explotar o causar daño.

El Operativo Cohetón de este año se llevó a cabo con la participación de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de minimizar los accidentes a través de la vigilancia de la venta controlada de pirotecnia.

Ignacio Benavente Duque informó que en la zona huasteca aumentó 50 por ciento el número de permisos otorgados; en la capital del estado se mantuvo el padrón de 620 permisos -de acuerdo a información de la Dirección de Comercio-; mientras que en Soledad de Graciano Sánchez este año el ayuntamiento suspendió la venta de estos productos.

Se verificó que no se tuvieran a la venta productos de alta explosividad, así como contar con las medidas preventivas, una distancia de cuando menos tres metros entre un puesto y otro, permisos del ayuntamiento, extintor, agua y arena, así como la señalética de no fumar y de no venta a menores.

Este año se verificó también que los negocios cumplieran con las medidas para evitar la propagación del Covid-19, entre ellos el uso de cubrebocas y la sana distancia entre personas.

En otro orden de ideas dio a conocer el ingreso del Frente Frío Número 23, “la masa de aire polar que lo acompaña generará ambiente muy frío en la mayor parte de México, densos bancos de niebla en el oriente y sureste, así como evento de Norte”, explicó.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional se indicó que San Luis Potosí podría tener cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas, densos bancos de niebla, y ambiente muy frío, con heladas matutinas en zonas serranas.