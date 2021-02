Pide Profeco no consumir oxígeno medicinal en establecimientos de dudosa calidad

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) hace un llamado a la población en general a evitar rentar o comprar tanques de oxígeno en establecimientos de dudosa calidad o procedencia, pues hay casos en los que llegan a comercializar cilindros que originalmente eran utilizados para gas u otro tipo de elemento, y al no estar debidamente descontaminados dañan y ponen en mayor riesgo la salud de las personas.

Señaló lo anterior el director estatal de la Oficina de Atención para la Defensa del Consumidor (ODECO), Carlos Rebolledo Sánchez, quien aseguró que la dependencia en San Luis Potosí se mantienen monitoreando constantemente los establecimientos que comercializan tranques de oxígeno medicinal, con el objetivo de asegurar que se respeten los derechos de los consumidores, pero nuevamente exhortan a los potosinos a reportar cualquier irregularidad en torno a la actividad comercial de este insumo.

Local Acumula SLP, 342 nuevos casos de Covid-19

“Es un tema complejo pero al final lo que importa es que no compren en establecimientos de dudosa calidad o procedencia, de manera virtual se han estado aprovechando de los consumidores pidiéndoles depósitos por adelantado, o se utilizan cilindros para cargar otro tipo de gas, y que al final de cuentas esos no funcionan para el oxígeno medicinal. Entonces es importante que no consuman en lugares que no son formalmente establecidos”, expresó.

Indicó que hasta el momento, la única que empresa que produce propiamente el oxígeno medicinal es INFRA, la cual es monitoreada constantemente por la misma Profeco, y aunque sí hay demanda de oxígeno medicinal aseguró que no hay escasez y que los precios que se ofrecen están dentro de lo normal.

Finalmente recordó a los consumidores que pueden denunciar cualquier actividad irregular a través de las redes sociales, Facebook: Profeco, Twitter: @profeco o vía telefónica, para oficinas de San Luis Potosí al 444 841 2500 - 09.