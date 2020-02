Pide Priego no ser incondicionales de AMLO

"México necesita también oposición", señaló Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, quien criticó que haya gobernadores que se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) sin poner condiciones de por medio.

Luego de que la mayoría de los estados del país se adhirieron al INSABI bajo las condiciones establecidas por el gobierno federal, el sacerdote potosino criticó a aquellos gobiernos, como el de San Luis Potosí, que se sumaron sin poner condiciones, "los gobiernos sí tienen que poner condiciones, sí tienen que llegar a algunas negociaciones porque estás poniendo tus instalaciones, tu infraestructura al servicio del gobierno federal".

Ante los señalamientos de que el gobierno federal advirtió a los gobernadores que si no se adherían al INSABI no recibirían recursos para el rubro de la salud, manifestó que es una medida "muy dura, sobre todo teniendo en cuenta que los estados son libres y soberanos".

Por ello indicó que a su parecer, los gobernadores no tendrían que aceptar incondicionalmente la voluntad del gobierno federal, sobre todo para evitar la concentración del poder en una sola persona, que sería el Presidente de la República, "el Presidente tiene demasiado poder, no hay contrapoderes, esa no es una democracia, eso se llama monarquía".

Priego Rivera destacó que en la democracia hay oposición, lo que permite negociar, generar acuerdos, por lo que insistió en que "todo lo que se haga a nivel federal tienen que ponerse condiciones, tienen que ponerse reglas de funcionamiento, no queremos gobiernos incondicionales".