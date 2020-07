Pide Nuestro Centro que autoridades exijan protocolos sanitarios a informales

Pareciera que las autoridades sanitarias miden con vara distinta a los comerciantes, pues mientras a los negocios formalmente establecidos les exigen estrictos protocolos de higiene, para evitar la propagación del Covid-19, la mayoría de los informales que se instalan en la vía pública no toman precauciones ni medidas preventivas, para garantizar el cuidado y salud de la gente.

Martín Báez | El Sol de San Luis

Denunció lo anterior el presidente de la asociación Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi, quien hizo un llamado a la Secretaría de Salud, la Coepris, incluso a la Dirección de Comercio Municipal y a la Unidad de Gestión del Centro Histórico, para que intervengan y establezcan protocolos sanitarios parejos a todos los comerciantes, formales e informales, pues hay quienes ni un cubrebocas utilizan para protegerse.

Martín Báez | El Sol de San Luis

“Ahorita no hablemos de competencia desleal, aquí el llamado de atención es porque nos están poniendo en riesgo a todos. Las medidas que se están tomando en los negocios, como la sana distancia, sanitización, lavado de manos, cubrebocas, etc., los estamos asumiendo con responsabilidad, pero los informales no tienen ni una simple medida, reciben el dinero sin usar guantes y a su vez manipulan los alimentos”, expresó.

Martín Báez | El Sol de San Luis

En ese sentido, el empresario consideró que no tiene sentido que los comerciantes establecidos exijan a los clientes seguir las medidas de sanidad al interior de los establecimientos, si al salir de una tienda se exponen a contagios, porque tanto ellos como vendedores ambulantes no respetan ni la sana distancia.