Pide IP que incremento al ISERTP se destine a la infraestructura

La Alianza Empresarial de San Luis Potosí consensará la propuesta de incrementar un 0.5 por ciento más el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP), el cual, en caso de que sea aprobado, piden que sea destinado por completo a la inversión de infraestructura y no al gasto corriente del Gobierno.

El coordinador de la Alianza Empresarial, Manuel Antonio Castanedo de Alba, consideró que las empresas podrían hacer un sacrificio económico, y aceptar el ajuste a este impuesto, siempre y cuando se transparentara el uso de los recursos; en ese sentido, dijo que los organismos empresariales analizarán la propuesta y harán los cálculos necesarios para ver cuál sería el impacto económico que se tendría.

“Nosotros como Alianza Empresarial vamos a consensar ese tema, estaríamos de acuerdo siempre y cuando ese 0.5 por ciento de incremento se maneje de forma transparente y sea destinado a la inversión de la infraestructura, por que esto genera reactivación económica y más empleos, y, sobre todo se permearía hacia los sectores secundario y terciario, y mejoraría la calidad de vida de las personas”, expresó.

Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), Julián Ramírez Abella, / Norma Rivera

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), Julián Ramírez Abella, explicó que la tasa actual de este impuesto es del 2.5 por ciento, de la cual, aproximadamente el 1.0 por ciento se destina al gasto corriente del Gobierno Estatal, otro 1.0 por ciento se destina a El Realito y el 0.5 por ciento está en los terrenos de BMW Group; en ese sentido, dijo que, lo ideal sería que si hay un incremento, el recurso no se vaya al gasto corriente sino a la infraestructura del estado.

Detalló que aproximadamente un 60 por ciento del impuesto es aportado por las empresas de la Zona Industrial, por lo que, se deberá consensar a fondo la propuesta con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), para ver cómo les impactaría.

“Apenas empezaremos algunas pláticas con el mismo gobierno para conocer a fondo el tema. Si no me equivoco ya son 15 estados a nivel nacional que manejan un porcentaje del 3.0 por ciento, pero hay que conocer primero la propuesta y ponerle un candado para que no vuelva a suceder que se quiera destinar al gasto corriente”, agregó.