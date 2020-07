Pide INAH no volver a colocar plafon de San Luis Rey en Palacio municipal

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) apoyó el retiro del plafón que se ubicaba en Palacio Municipal y mostraba una imagen de San Luis Rey.

Hace unos días se denunció en redes sociales la "desaparición" de un plafón que se encontraba en el domo del Palacio Municipal, sobre lo cual, el Ayuntamiento capitalino justificó que fue retirado por recomendación de Protección Civil.

Al respecto, Juan Carlos Machinena Morales, director del Centro INAH, destacó que el plafón de vidrio no era histórico, ya que fue instalado apenas en la administración municipal pasada, y señaló que no hubo autorización del INAH para su colocación.

Mencionó que "lamentablemente, la anterior administración municipal no consultó al INAH en su momento, por lo que no se tuvo oportunidad de dar la indicación de que no era conveniente colocar ese plafón, además se elaboró con una estructura débil y con vidrios muy delgados, constituyéndose en un peligro latente".

Machinena Morales indicó que hace unos días, la Dirección municipal de Protección Civil, dio aviso al INAH respecto a que el plafón presentaba desperfectos y que incluso hubo desprendimientos, por lo que era urgente su retiro, por ello manifestó que "lo conveniente en este caso, es evitar volver a colocar el plafón, debiendo en todo caso, atenderse las prioridades de intervención y conservación que requiere el inmueble actualmente, antes de colocar elementos de ornato posiblemente caros y ajenos a la expresión del edificio".