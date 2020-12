Pide IMSS quedarse en casa para romper cadena de contagios por Covid-19

A fin de romper las cadenas de contagio por Covid-19 en la temporada decembrina, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, llamó a la población donde se ha incrementado el número de contagios, a quedarse en casa, evitar aglomeraciones y actuar oportunamente si se detecta algún síntoma de enfermedades respiratorias.

El hecho de salir del hogar implica un riesgo, tanto para contagiarse al adquirir el virus SARS-COV-2 como de ser un transmisor, en caso de tener la enfermedad y no presentar síntomas.

Local En las últimas horas, 21 muertes y 227 casos de Covid-19 en SLP

Cada persona debe analizar sí existe una necesidad real de salir de casa, por ejemplo a comprar medicamentos, comida o ir a trabajar. Salir de manera individual y no con la familia, usar cubrebocas que tape nariz y boca en la calle, el transporte público y en lugares cerrados donde haya más de una persona.

Además, tener a la mano un envase de bolsillo con alcohol-gel con una concentración mayor al 70 por ciento, a fin de tener la posibilidad de realizar la higiene de manos en cualquier momento y no esperar a que se lo proporcionen; mantener la sana distancia de al menos 1.5 metros y evitar comer alimentos en la calle.

Ante síntomas como dolor de cabeza, articulaciones, ausencia del gusto o del olfato, fiebre mayor a 38 grados, tos o problemas respiratorios, el IMSS puso a disposición el número telefónico 800 2222 668, en donde personal médico brinda orientación sobre cuidados en casa y de ser necesario, para acudir a la unidad médica más cercana.

En caso de signos de gravedad o alarma, como dificultad para respirar, dolor en el pecho, que labios y uñas comiencen a tornarse de un color morado y/o fiebre mayor a 38.5 grados centígrados que no cede, no se debe perder tiempo para ir a un hospital cercano, en particular a quienes tienen una enfermedad crónica degenerativa o inmunológica.

Te puede interesar esta nota: No se ve la luz en el camino; Covid-19, traicionero y sin honor: enfermera