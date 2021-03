Pide Iglesia "sacrificar" vacaciones de Semana Santa para evitar más contagios por Covid-19

La Iglesia Católica a través de su vocero Juan Jesús Priego Rivera, hizo un llamado a "sacrificar" las vacaciones de Semana Santa para evitar un nuevo repunte de contagios de Covid-19.

El sacerdote adelantó que al igual que el año pasado, la Iglesia privilegiará el uso de los medios electrónicos para realizar las conmemoraciones propias de la Semana Santa, y se mantendrá un aforo limitado en las parroquias para evitar aglomeraciones y riesgo de contagio.

Soledad Listas actividades por Semana Santa en Parroquia de Nuestra Señora de Soledad

Así mismo, llamó a la población a "de preferencia sacrificar estas vacaciones" y evitar desplazarse hacia otras ciudades, pues recordó que en diciembre ya se había hecho la advertencia de que después del periodo vacacional de Navidad habría un repunte de contagios debido a las reuniones familiares y el relajamiento de las medidas preventivas, y así ocurrió, "en Semana Santa se puede caer también en este error".

Por ello insistió en la petición de que las personas se queden en su lugar de origen, y que si optan por salir, no le den "vacaciones" a las medidas preventivas y atiendan los ptocolos sanitarios en los lugares que visiten.

Priego Rivera también hizo un llamado a que no tengan miedo a la vacuna, incluso destacó que el Papa Francisco ya se vacunó, y recordó que la vacunación comprende dos dosis, "mientras no tengan el refuerzo sigue habiendo riesgos, por eso hay que cuidarnos... Vamos a seguir con la guardia puesta de tal manera que no vayamos a perecer en el último tramo de este larguísimo recorrido".

Leer más de El Sol de San Luis

Local Bloquean entrada del INPODE por costos de cuotas

Local Ratas invaden plazas y jardines del Centro Histórico