Pide Gallardo refundar el Interapas siguiendo modelo de León, Guanajuato

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, acusó que el Interapas es un organismo obsoleto y en quiebra técnica, debido a que fue utilizado como “caja chica” por sus directivos.

Ante ello y luego de que desaparezca, dijo, su refundación debe ser como un organismo ciudadano, “con ese modelo, tendrán más participación los ciudadanos, se acabarán cuotas y cotos personales, así como los manejos irregulares”, dijo.

Refirió que la estructura de funcionamiento del organismo operador de agua de León, Guanajuato -catalogado como el más eficiente en el país-, está soportada por un consejo ciudadano.

Finalmente, Gallardo Cardona sentenció que “el Interapas es inoperante, no responde a la actual demanda porque con tanto saqueo se lo acabaron, ahora ya no da resultados, prueba de ello es que hay varias colonias en la ciudad, donde no se cuenta con un abasto regular de agua y el suministro es solo a través de pipas”.

Nueva Legislatura tendrá qué decidir

La iniciativa para extinguir al Interapas fue presentada ante el Congreso de San Luis Potosí en junio de 2024; sin embargo, los diputados salientes han apuntado que ya no será en la actual Legislatura cuando se vote el tema.

Ese tema, junto con otros como la despenalización del aborto, pasarán a ser analizados por la nueva Legislatura que comienza sus actividades a mediados de este mes de septiembre.