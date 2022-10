Pide diputado a gobierno romper con concesionaria de caseta

El diputado de MORENA José Antonio Lorca Valle pidió al gobierno del estado que rompa tratos con la empresa que tiene la concesión de la carretera y caseta que pasa por la zona industrial y obliga a pagar peaje a trabajadores y proveedores.

Manifestó que “en caso de que no prosperen las negociaciones con la empresa, se le debe rescindir el contrato y no volver a sostener ningún tipo de trato o negociación”.

señaló el diputado José Antonio Lorca Valle.

La afectación lleva muchos años por el cobro en las casetas de la zona industrial, aunque en su momento haya sido algo conveniado a través de un contrato firmado que no dudo que exista, pero no es algo lógico ni de beneficio común, porque afecta en mucho aspectos”.

El legislador añadió que “la empresa dueña de la caseta debe abrirse y entender la afectación que está causando en toda la zona industrial y acceder a una renegociación, en la que pueden ganar más por menos pero si no accede, entonces se deben tomar otro tipo de medidas”.

El legislador Lorca Valle manifestó que en su momento, el Gobernador del Estado advirtió que se le podría rescindir el contrato “y además no volver a hacer ningún trato en lo que resta de la administración, porque estamos viendo las afectaciones que causa, se les pide apertura y no acceden”.

La afectación no solamente es para los trabajadores de la zona industrial, sino para los proveedores, patrones, todos los que no tendrían por qué pagar, ya que donde hay una carretera de cuota debe haber una libre y en este caso no existe, forzosamente hay que pasar por la caseta.