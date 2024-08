Pide diputada respetar lista de útiles para este ciclo escolar 2024-2025

La diputada Claudia Tristán Alvarado llamó a las autoridades educativas a respetar la lista de útiles escolares publicada por la Secretaría de Educación y no exigir uniformes a quienes no tengan la capacidad económica para adquirirlos.

El arranque del ciclo escolar 2024-2025 este lunes, representa una nueva oportunidad para miles de estudiantes de seguir creciendo en conocimientos y prepararse para la vida, señaló.

La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, pidió que no se cometan abusos en los precios y si los alumnos no tienen el uniforme completo no se les puede impedir el acceso a clases en los planteles educativos.

“Hay que ser empáticos, buscar por todos los medios que los menores asistan a la escuela, es la etapa más bonita y es una gran responsabilidad también de las autoridades para crear condiciones”.

La legisladora Tristán Alvarado insistió en que es muy importante que se respete la lista de útiles escolares, que no se les pida a los alumnos material adicional ni se les exija el uniforme a quienes no tienen la posibilidad de adquirirlo, pues hay que entender que las condiciones económicas son complicadas.

Asimismo, expuso que el 80 por ciento de los planteles educativos se encuentran en condiciones aceptables para recibir a los alumnos, pero es importante que en el resto se unifiquen esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno y los padres de familia para mejorar la infraestructura.