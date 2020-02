Pide Cmic ampliación de polígonos para desarrollo habitacional

Las 940 hectáreas para desarrollo habitacional que fueron propuestas dentro del Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano son insuficientes, se debe considerar ampliar los polígonos de la construcción de viviendas a dos mil 500 hectáreas, por lo menos.

Manifestó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Manuel Antonio Castanedo de Alba, quien comentó que es importante tener un desarrollo habitacional equilibrado por lo que es necesario impulsar las diferentes áreas, desde la vivienda económica hasta la residencial, y San Luis Potosí tiene vocación de uso de suelo para todo tipo de inmuebles y en diversas zonas.

“Considero que no es suficiente, estoy de acuerdo en que las lagunas que hay dentro de la mancha urbana hay que irlas ocupando, pero eso no es todo, hay vocación para desarrollar vivienda de tipo medio, de interés social y residencial, y creo que no fueron incluidas todas las áreas”, expresó.

Así mismo, señaló que en días pasados los organismos empresariales se reunieron con el ayuntamiento municipal, y de forma colegiada solicitaron que se ampliara al plazo máximo la consulta pública del Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; dijo que ya ampliado el aplazo se puede empezar a analizar los proyectos que consideran que deben ser incluidos, priorizando el uso de suelo, la verticalidad y el uso mixto de suelo.

“La verdad está muy limitado, lo que nos proponen es llenar los lunares que existen dentro de la zona metropolitana, pero esos no son suficientes, para todo tenemos uso y necesitamos vivienda desde interés social hasta la residencial, y ahí no se está contemplando eso”, insistió.