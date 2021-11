Pide Canirac tolerancia en horarios de restaurantes durante festejos navideños

Ante los festejos decembrinos que se avecinan, el sector restaurantero pide a las autoridades sanitarias que ya no haya restricciones en los horarios de sus establecimientos, pues, desde este mes los restaurantes comienzan a agendar reservaciones de posadas y cenas navideñas, y quieren evitar que éstas sean canceladas por las medidas del semáforo epidemiológico.

En entrevista, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Eduardo Kasis Chevaile, señaló que para los restaurantes es “terrible” estar agendando eventos que después se van a cancelar, por un lado, porque les representa una fuerte pérdida económica, pero también porque se deben preparar con anticipación contratando desde ahorita personal adicional y capacitarlo.

“Toda la mano de obra que no tienes ahorita, la debes adquirir desde este mes y capacitarla, y si el próximo mes te van a cancelar pues sería un caos. Todo mundo se debe preparar de acuerdo con su expectativa, pero cuál es la expectativa de los semáforos de diciembre, no lo sabemos”, expresó.

Ante ello, dijo que nuevamente están pidiendo a las autoridades de salud que les respeten sus horarios de operación conforme a lo establecido en sus licencias de funcionamiento, pues la supervisión de los protocolos sanitarios se ha aplicado con mucha rigidez en los restaurantes, pero ellos no ven que esto sea parejo para otros sectores.

“Vemos que hay otros lugares con eventos masivos donde se desborda todo, no existe la sana distancia, no hay uso de cubrebocas y ahí no pasa nada. Estamos buscando con las autoridades que haya más equilibrio, que ya no haya esa restricción, donde de repente te reducen el horario a las 06:00 de la tarde, porque viene una temporada en la que todos estamos esperando este tipo de actividades (las navideñas)”, agregó.