Pide Canaco que negocios operen de acuerdo con el horario de su licencia

Aunque San Luis Potosí permanezca en semáforo epidemiológico naranja o cambie a otro color, el sector terciario solicitará a las autoridades de Salud que ya no haya restricciones en cuanto a horarios y días de cierre para los negocios establecidos, pues, tras 17 meses de pandemia y crisis, consideran necesario que la economía empiece a fluir mejor.

En entrevista el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR), Juan Servando Branca Gutiérrez, señaló que han preparado una nueva propuesta para las autoridades, en la que buscan que se les permita operar en el horario que establecen las licencias de funcionamiento de acuerdo con el giro de cada negocio, y que, estos ya no se acorten pues en lugar de evitar aglomeraciones, la gente se está acumulando más una hora antes de cerrar.

“Hay que encontrar un equilibrio entre la salud y la reactivación de la economía, no podemos estar imponiendo restricciones ni de horarios ni de días, porque ya son 17 meses de pandemia en la que hemos sufrido un apalancamiento los negocios para poder subsistir, pero la realidad es que ya no podemos continuar con esta restricción. Ahorita ya tenemos la necesidad de estar trabajando según lo marca la licencia de cada giro, no podemos estar estrangulando ya esa parte de los horarios”, expresó.

El empresario manifestó que, como ya es sabido, la pandemia va a continuar, sin embargo, el sector terciario que comprende al comercio, los servicios, los restaurantes, hoteles, entre otros giros, ya no pueden continuar ni un mes más con medidas drásticas, como la restricción de horario, pues urge que la economía empiece a generar.

En ese sentido, informó que la Canaco y otros organismos empresariales siguen trabajando en el protocolo de “Negocio Seguro”, en el que se busca renfocar los esfuerzos a seguir fortaleciendo las medidas preventivas, pues los negocios llevan más de un año aprendiendo sobre la aplicación de los protocolos sanitarios, para garantizar que son espacios seguros para los clientes y los trabajadores.

“Tenemos un aprendizaje de más de un año, por lo que estamos bien preparados; no sabemos cuánto más va a durar esta pandemia, pero vamos a seguir aprendiendo y recalibrando en el camino. La pandemia se tendrá que administrar privilegiando la salud, pero sin medidas drásticas como cierre de negocios, pues nosotros no somos responsables del aumento de los contagios”, comentó.

