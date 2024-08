Pide Arzobispo no dejar impune la tragedia en el antro Rich

"En la sociedad debe existir justicia", destacó el arzobispo de San Luis Potosí, Alberto Cavazos Arizpe, quien se refirió al caso del antro Rich donde sigue sin llamarse a cuentas a funcionarios que pudieron ser omisos, y la trifulca entre taxistas y conductores de plataforma, donde fueron liberados los detenidos.

Respecto a la trifulca ocurrida entre taxistas y choferes de plataforma, el Arzobispo destacó que se debe permitir a las personas cubrir sus necesidades a través de un empleo según sus posibilidades, siempre y cuando no sea cometiendo injusticias.

Mencionó que si bien las personas que fueron detenidas por las diferentes trifulcas que hubo entre taxistas y choferes particulares pudieron haber sido liberadas por pagar una fianza, la impunidad es algo que ha venido en detrimento de los valores y que propicia factores que no fomentan la paz, "y cuando hay esa impunidad, definitivamente la sociedad se siente desprotegida".

Respecto a la intención de los imputados en el caso Rich por obtener su libertad y el hecho de que no han sido llamados ante la justicia funcionarios estatales y municipales, dijo que la Iglesia no pretende que se lastime a nadie, pero todo aquello que maltrata la dignidad o que la lastima, es una injusticia, y no debe quedar impune.

Destacó que si un delito se queda sin castigo, no solamente genera enojo o malestar en la sociedad, sino que también hace pensar a aquellos que cometen ilícitos de cualquier índole, que tienen la oportunidad de hacerlo como se les antoje; y al tratarse de funcionarios que no son sancionados, desanima no solo a quienes están directamente afectados, sino que también genera desconfianza entre las personas para recurrir a las autoridades cuando son víctimas de un delito.