Pese a muertes y contagios, pide Salud avance de SLP a semáforo amarillo

Pide ingresar al semáforo amarillo de riesgo epidémico el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, encabezado por el secretario de Salud del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Lutzow Steiner, pese a que continuamos un alto número de defunciones diarias, arriba de las 15.

El funcionario reconoció que la propuesta fue del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, pues asegura que hay una reducción en los contagios y los indicadores han ido a la baja, por lo que del lunes 20 de septiembre hasta el 3 de octubre el estado estará en semáforo amarillo de riesgo Covid-19.

Reconoció que en el Estado hay 2 mil 600 casos activos de coronavirus, que tienen menos de 10 día con la enfermedad y pueden transmitir el virus, por lo que pese al cambio de semáforo pidió prudencia a la población para que no haya un repunte.

Advirtió que sigue habiendo alta transmisión y muchas defunciones, por lo que insistió que la población no se debe de confiar, puesto que el virus no se va ir y la epidemia no se va acabar.

En lo que va de la pandemia han fallecido 76 trabajadores del sector salud, de los cuales 56 fue por el riesgo laboral al estar atendiendo pacientes con coronavirus, los cuales se han incrementado en esta tercera ola epidemiológica.