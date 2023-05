Pese a los rumores de ataques en Mexquitic, el municipio está en calma: directora del Zoológico

Pese a los rumores de posibles ataques en Mexquitic de Carmona, el municipio está en calma, aseguró María Eugenia Vilet Castro, directora del Museo Zoológico de Mexquitic.

Luego del ataque armado contra la comandancia municipal de Villa de Reyes, se esparcieron mensajes vía redes sociales, que advertían de una posible réplica de violencia en Mexquitic para que los pobladores no salieran alas calles y los estudiantes no acudieran a clases, inclusive la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) llamó a no hacer caso a dichos mensajes.

Al respecto, la directora del Museo Zoológico indicó que este miércoles el Ejército realizó rondines en el municipio y no hubo indicios de situaciones de riesgo, "no hubo ninguna situación irregular".

Manifestó que han continuado las actividades normales tanto de la Presidencia Municipal como de los pobladores y comerciantes, inclusive indicó que se ha tenido buena afluencia al zoológico, "de Pinos (Zacatecas) viene mucha gente porque allá sí hay inseguridad, sí es un pueblo fantasma, aquí no, estamos bien".

Reconoció que en Mexquitic hay pocos policías municipales, sin embargo insistió en que el Ejército realiza rondines de vigilancia, por lo que la población está en calma.

En ese sentido, invitó a los ciudad a visitar Mexquitic y sus diversos atractivos.