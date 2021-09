Pese a incremento del gas, restaurantes no han subido precios de platillos

Pese a que el precio del Gas LP lleva un incremento acumulado del 25 por ciento, en lo que va del año, los empresarios del sector restaurantero todavía no han considerado hacer ajustes en los precios de sus platillos, pues también utilizan electricidad en sus procesos de preparación, y, en ese ámbito, todavía no se ha tenido un aumento considerable en las tarifas de luz.

Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Eduardo Kasis Chevaile, quien explicó que los negocios por lo general hacen un uso mixto de la energía al momento de preparar de sus alimentos, pues utilizan tecnologías basadas en gas y luz; por lo que, aunque suba el precio del gas, mientras las tarifas de luz se mantengan estables, no se verá afectado el costo de los platillos

No obstante, comentó, era para que los restaurantes ya hubieran hecho algún cambio en sus precios, con el incremento altísimo que se ha dado en el gas, pero como la luz no ha tenido un aumento proporcional, entonces los precios de los menús no se ven modificados.

“Nosotros tratamos de solventar esos incrementos y de aguantar la mayor cantidad de tiempo posible, pero eso no quiere decir que los restauranteros ganan demasiado, sino que, ahorita estamos en una lucha continua por la supervivencia, y podamos superar esta era del Covid-19”, expresó.

Si bien, dijo, el hecho de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableciera una regulación de precios máximos aplicables de Gas LP a consumidores finales, no beneficia o perjudica en nada al sector restauranteros, pues una semana los precios del gas pueden variar al alza y a la otra semana pueden ser a la baja.

No obstante, lo que sí ayuda es que ahora las empresas gaseras se sientes observadas por la autoridad, y eso favorece a que éstas respeten los precios, de acuerdo con la fluctuación en el mercado.