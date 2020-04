Pese a contingencia, siguen detenciones por faltas administrativas

La dirección de Seguridad Pública Municipal capitalina mantiene vigentes sus operativos nocturnos de vigilancia, en los que ha sorprendido y detenido a personas cometiendo faltas administrativas, pero no ha detectado reuniones o eventos que requieran de su intervención.

Vovceros de la corporación informaron que aunque una parte de los elementos fue enviada a su casa, por hallarse dentro del círculo de personas expuestas al coronavirus, las tareas de vigilancia preventiva se han reforzado.

Asimismo, continúan las detenciones de personas que incurren en alguna falta administrativa, así como de aquellas que son presuntos responsables de delitos del fuero común o federal; la semana anterior, fue detenida más de una veintena de sospechosos por robo y lesiones, principalmente.

Las detenciones sucedieron durante recorridos de vigilancia y seguridad en los sectores norte, sur, centro, oriente y poniente, así como en zonas comerciales de la ciudad; todos los presuntos fueron puestos en manos de la Fiscalía General del Estado (FIGE), mientras quienes incurrieron en faltas administrativas quedaron a disposición de la barandilla municipal.

Con respecto a las acciones preventivas relacionadas con la contingencia sanitaria, se sigue llamando a la población para que no salga de su casa, si no es absolutamente necesario, y evitar reuniones de personas, aunque al momento no se han detectado reuniones o festejos que deban ser suspendidos.