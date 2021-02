Pese a baja movilidad, se incurre en faltas de tránsito

A pesar de la pandemia y la activación del color rojo en el semáforo epidemiológico, automovilistas siguen incurriendo en la falta de conducir bajo los influjos del alcohol; el uso del teléfono celular mientras se conduce, también es otra de las infracciones más recurrentes.

La dirección de la Policía Vial reveló que, sin embargo, aunque prevalece la conducción de un automotor bajo los influjos del alcohol o en estado de ebriedad, es menor el número de casos, de alrededor de seis casos por fin de semana, cuando antes se conocían una decena o más.

Actualmente, la multa por detección de aliento alcohólico es de entre cuatro y seis mil pesos, mientras que el estado de ebriedad va de los 10 a los 11 mil pesos.

Se reconoció que el cambio de semáforo epidemiológico ha descendido la movilidad en la ciudad, pero aun así los automovilistas incurren en faltas que deben ser sancionadas.

Voceros de la corporación detallaron que solamente en el Centro Histórico se aplican diariamente alrededor de 40 infracciones diarias por diversos motivos, pero principalmente por el no pago a parquímetros.

Además de no pagar parquímetros, otras de las infracciones más recurrente es el no respetar señalamientos restrictivos y el estacionarse en lugar prohibido (incluye la obstrucción de rampas para minusválidos), así como no respetar la luz roja del semáforo y estacionarse sobre la acera.

Se dio a conocer que aunque debido a la pandemia hay operativos que se encuentran en pausa (para no exponer a los elementos) se continúan con las acciones para prevenir accidentes y facilitar el libre tránsito en la vía pública e, inclusive, se trabaja en las acciones para disuadir a la población de permanecer en vía pública y opte por mantenerse en sus casas, así como mantener la sana distancia.

Al activarse el semáforo rojo, se iniciaron acciones para reducir la movilidad en la ciudad, y sigue colaborando en los operativos encabezados por las autoridades de salud, inclusive en los filtros de revisión instalados en diversas vialidades.

ACTUALIZAN REGLAMENTO DE TRÁNSITO

La Coordinación de Derecho Humanos Municipal en vinculación con el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) llevan a cabo diversas acciones para la actualización de Reglamento de Tránsito Municipal, aseguró su titular, Olga Palacios Pérez.

Comentó que este proceso de actualización surgió al realizar una revisión del reglamento se propuso contar con un espacio de participación de las personas con conocimiento y trayectoria en el tema de movilidad urbana sustentable donde estas expresaran sus propuestas para actualizar el reglamento.

Destacó que se ha dado el visto bueno al 90 por ciento de las propuestas planteadas de las que sobresalen las relativas a derechos con personas con discapacidad, uso de vía pública, movilidad urbana sustentable, entre otras.