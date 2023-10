PES se destapa como aliado de Morena para 2024 en SLP

El Partido Encuentro Solidario (PES) postulará candidatos en las 58 presidencias municipales y 15 diputaciones de mayoría que estarán en disputa en el 2024, además de apoyar a la que será candidata presidencial de MORENA Claudia Sheinbaum, dijo el dirigente estatal Julio César González Ramírez.

En conferencia de prensa, expuso que por tratarse de un partido local no tendrá candidatos propios a diputados federales y el Senado de la República, pero militantes podrán ser postulados por los partidos que respaldarán la candidatura presidencial de la ex jefa de gobierno de la CDMX.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Por lo pronto en San Luis Potosí, el PES está “recolectando” a los actores políticos que no están siendo aceptados por sus partidos como probables candidatos, “es gente que viene de otras corrientes, estamos sumando gente, haciendo un mosaico de colores muy interesante”.

El objetivo del PES es consolidarse como partido local en San Luis Potosí y a partir de ahí, trabajar para tener el registro nacional, “con muy buenas expectativas, vamos a proponer candidaturas muy competitivas, tenemos experiencia, formamos este partido porque sabemos cómo hacer las cosas”.

Aunque la ideología no concuerda con MORENA, no a los partidos que la postulan, ya que se buscarán escaños federales que como partido local no se pueden obtener y así, se fortalecerá el partido para más adelante buscar el registro nacional, señaló el dirigente Julio César González.