PES registra a Esper como su candidato al gobierno

Sin cubre bocas y en bicicleta, el alcalde con licencia de Ciudad Valles Adrián esper Cárdenas se presentó en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) para solicitar su registro como candidato a gobernador del estado por el Partido Encuentro Solidario (PES).

Dijo que “el virrey de este sexenio -en alusión al gobernador del estado sin atreverse a mencionarlo- compró a todos los partidos en miles de millones de pesos para que yo no fuera candidato, pero no pudo con este partido, que tiene moradito en sus colores -como el partido del presidente- y que ahora me va a tener qué pagar por la publicidad que le hago pues nadie lo conocía”.

Esper Cárdenas es alcalde independiente con licencia, buscó ser candidato a gobernador primero por el Partido del Trabajo a través de Gerardo Fernández Noroña, después de registró en MORENA, reconoció que platicó con lideres de Movimiento Ciudadano y Redes Social Progresistas, “hasta que encontré a este partido que se va a beneficiar con mi presencia”.

Estuvo acompañado del presidente nacional del PES Hugo Erick Flores Cervantes a quien le dijo que no coincidía con sus opiniones conservadoras sobre temas diversos como el aborto, matrimonio igualitario y legalización de la mariguana “pero esto es como un matrimonio, podemos pensar diferente”.

El líder nacional del partido dijo que el objetivo es "una reconciliación con la ciudadanía, por lo que nuestras candidatas y aspirantes serán de perfiles ciudadanos, además de que presentarán varias propuestas que tienen que ver con un impacto directo a la economía y la salud de las familias".

Esper Cárdenas estuvo acompañado de unas 15 personas que trajo de Ciudad Valles y en sus recorridos en bicicleta estuvo protegido por camionetas de guardaespaldas. Entre sus propuestas para combatir la inseguridad, está que haya paneles solares en todas las comunidades del estado para cargar vehículos eléctricos de la marca Tesla que vigilen 24 horas los lugares.

También pretende convencer a inversionistas “para que construyan grandes centros comerciales en la zona huasteca que generen dólares, a fin de que Valles sea Cancún y Xilitla sea Tulum y eso, aunado a la legalización de la mariguana, convertirá a San Luis en un estado de primer mundo”.

Es el tercer aspirante a candidato a gobernador del estado que solicita su registro ante el organismo electoral.