Personal médico vuelve a ser agredido

Vuelven a registrarse casos de agresiones contra personal médico de San Luis Potosí en esta ocasión fue una enfermera de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la que resultó lesionada, los golpes que le propinaron, la mandaron a su casa y con severas fracturas. Previamente en exclusiva El Sol de San Luis, había documentado agresiones contra una enfermera del ISSSTE.

En estos momentos de crisis sanitaria en que más se necesita el personal médico de San Luis Potosí, la enfermera Sandra Alemán Arellano, fue agredida físicamente por unos niños, quienes la discriminaron por el uso de su uniforme blanco.

En la denuncia que hace a través de sus redes sociales, explicó que fue víctima de la desinformación que prevalece en torno al Coronavirus en esta capital potosina, pues el jueves pasado a alrededor de las 20:10 horas fue agredida en una tienda de conveniencia, ubicada en la calle de Damián Carmona.

"Fui a dejar a mi hija y pasé a comprar un café antes de llegar a mi trabajo, al momento de salir y llegar a mi coche, me rociaron jugó, refresco y café, unos niños como de entre 10 y 12 años, quienes me gritaban es Covid, no te nos acerques" -adicionalmente la insultaron con algunas groserías-.

Como era de esperarse, la mujer pidió a los menores que no le faltarán al respeto, sin embargo la madre de los infantes salió de esa misma tienda de conveniencia y se ofendió por las contestaciones de la enfermera, es así que comenzó a golpearla en el rostro y tras defenderse, terminaron en el pavimento.

"Yo lo hice por defenderme, por portar orgullosamente mi uniforme blanco, ella me fracturó dos dedos de la mano derecha".

A raíz de los golpes que le propinó esta mujer, tuvo que ser incapacitada y ahora no puede colaborar con el abatimiento de esta contingencia sanitaria, y se hace estos cuestionamientos pidiendo que se frenan las agresiones al personal médico “en lo que ellos andan en la calle agrediendo al personal de salud, qué le pasa a México, sólo vamos a trabajar, yo te cuido, pero tú no, a mí”.