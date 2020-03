Personal femenino de custodia laboró normalmente

No hubo detenciones en San Luis Potosí, ni durante, ni luego de la manifestación de mujeres, quienes marcharon este domingo por calles y plazas del Centro Histórico.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Jaime Pineda Arteaga, quien destacó el saldo blanco tras la manifestación, que no llegó a disturbios mayores.

El funcionario estatal, encargado de la seguridad, descartó complicaciones en el trabajo de la corporación ante la ausencia de personal femenino, el cual se unió al paro nacional de actividades, aunque en menor proporción.

Aclaró que quienes no acudieron a desempeñar sus actividades, no recibirán ningún tipo de sanción, con respecto al personal de custodia, argumentó, “por su naturaleza es complicado que no realicen sus funciones, ante ello las áreas de mujeres en los penales estatales están este lunes en funcionamiento normal”.

En otro orden de ideas, advirtió que existe un tramo en la carretera federal 57 donde se ha incrementado la incidencia de accidentes automovilísticos, “debemos contribuir a que no sucedan esos lamentables percances, insistir en la prevención, en no conducir bajo efecto de sustancias y respetar los límites de velocidad”, recomendó.