Perredistas, inconformes con cambios

No se siguió el camino adecuado para destituir y nombrar a una nueva dirigencia estatal en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), acusó Guadalupe Castro Almanza, ex diputada y dirigente local de Foro Nuevo Sol.

Luego de la salida de dirigentes perredistas que emigraron al Partido Verde, la ex diputada local Guadalupe Castro, acusó que hubo un "madruguete" desde la Cámara de Diputados y que no se siguieron los mecanismos que tiene el propio el partido para designar a una nueva dirigencia.

Lo anterior debido a que no se convocó a sesión del Consejo Estatal del partido del sol azteca, y aunque se dice que se generó una dirigencia colegiada en la que están representadas las cinco corrientes que integran el PRD, aseguró que ella no fue informada ni convocada para tratar este tema, pese a que es la representante estatal de Foro Nuevo Sol, una de estas cinco corrientes, "ni siquiera dijeron qué criterio se tomó, no estamos incluidos, no se nos avisó".

Mencionó que así como ella, hay otros perredistas de antaño, que han sido fieles al partido, que se sienten agraviados por esta situación, y que además, no estarían de acuerdo en que se le entregue una candidatura al alcalde Xavier Nava Palacios para la próxima contienda electoral, "no estamos de acuerdo, ni siquiera estamos en tiempo para decidir una candidatura de ese tamaño, cuando la Capital está hecha un asco, no tenemos ni agua, las calles están llenas de basura, ni siquiera están recortaditos los arbolitos en Plaza de Armas".

En ese sentido, Castro Almanza dijo considerar que en San Luis Potosí "las alianzas no van a caber y menos para Xavier Nava, por lo menos los perredistas de antaño, los que sabemos lo que ocurre aquí en el estado, estamos totalmente en contra".